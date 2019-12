21 Dicembre 2019 21:05

Reggio Calabria, lunghe code in tangenziale per l’ennesimo incidente allo svincolo di Ravagnese

La storia si ripete, a distanza di appena 24 ore: nello stesso identico punto della tangenziale di Reggio Calabria in cui ieri pomeriggio di era verificato l’incidente a catena che per ore ha paralizzato la città, stasera un nuovo sinistro nel tratto a ridosso dello svincolo di Ravagnese, sempre carreggiata Sud. Per fortuna nulla di grave, ma pesanti disagi alla viabilità. Lunghe code.

