Drammatico incidente sulla SS106 in Calabria: travolge e uccide un pedone ma non trova il corpo. Il cadavere dell’uomo rinvenuto dai carabinieri

31 Dicembre 2019 16:35

Drammatico incidente sulla SS106 in Calabria: un pedone è morto sul colpo dopo essere stato investito, nella tarda serata di ieri, da un pensionato

Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla SS106 in Calabria tra Santa Caterina dello Jonio e Badolato, dove un pedone è morto dopo essere stato investito da un pensionato. L’anziano (che rischia di essere denunciato per omicidio stradale), dopo il sinistro, si sarebbe fermato ma non essendo riuscito a trovare nulla a causa del buio avrebbe deciso di andare via per farvi ritorno nella mattinata di oggi quando, su sua indicazione, i carabinieri hanno avuto modo di trovare il cadavere.

Foto di repertorio

