30 Dicembre 2019 18:50

Due incidenti stradali si sono verificati sulla strada statale 106 Jonica in Calabria nella zona di Corigliano Rossano

Si sono verificati due incidenti sulla SS106 in Calabria nella zona di Corigliano Rossano nel cosentino. Coinvolte in totale 5 auto con diversi feriti. Probabili cause il maltempo che imperversa nella zona, con forti piogge e vento sostenuto. Sul posto, oltre ai medici del 118, anche le pattuglie della polizia stradale e personale dell’Anas.

