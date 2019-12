13 Dicembre 2019 15:23

Scontro auto-scooter in via Orso Corbino: scooterista trasportato al Policlinico di Messina

Violento scontro auto- scooter questo pomeriggio in via Orso Corbino a Messina. Nell’impatto, le cui dinamiche sono ancora in corso di accertamento, ad avere la peggio è stato lo scooterista: l’uomo è balzato violentemente sull’asfalto e ha riportato numerose ferite al volto. Lo scooterista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al Policlinico di Messina. La prognosi per il momento è riservata.

