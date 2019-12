In Sicilia parte la caccia ai saldi, giro d’affari per 200 milioni: una famiglia su due farà acquisti con gli sconti

30 Dicembre 2019 12:31

Saldi al via in Sicilia: ma tra sms, telefonate ed email ai clienti la corsa all’affare già scattata da tempo

Quasi la metà delle famiglie siciliane farà acquisti coi saldi, che nell’isola partiranno il prossimo 2 gennaio. La spesa media sarà di circa 208 euro, con un giro di affari ipotizzato che sfiora i 200 milioni di euro. A fare la stima è Federconsumatori, anche se, precisa, si tratta di “numeri che potrebbero non trovare piena conferma nei fatti“, dal momento che con sms, telefonate ed email ai clienti, vendite a saldo e pre-saldi con sconti anche sino al 40 per cento la corsa ai saldi in Sicilia è già iniziata da tempo e fare stime su quante famiglie faranno acquisti durante la stagione ‘ufficiale’ dei saldi e su quanto spenderanno è molto difficile. “Anche se il dato finale dovesse risultare inferiore rispetto al passato – spiegano da Federconsumatori -, non sarebbe affatto strano perché non pochi siciliani hanno già acquistato ciò che cercavano durante il weekend del Black Friday, che in molti casi è stato esteso a una intera settimana“. Federconsumatori avverte: “Avere più occasioni di risparmio – dice il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – è sempre meglio che averne di meno, ma bisogna stare molto attenti a non farsi raggirare. Siamo certi che la maggior parte dei commercianti si comporterà in modo corretto, ma preferiamo comunque invitare i consumatori a stare molto attenti ai prezzi“. E come rileva la diciannovesima indagine Acri-Ipsos sul risparmio degli italiani, la crisi economica è tutt’altro che alle spalle. “Oltre il 20% delle famiglie ha difficoltà ad affrontare una spesa imprevista – spiega il responsabile dell’Osservatorio regionale sul consumo di Federconsumatori Sicilia, Lillo Vizzini – e il clima di incertezza e paura del futuro continua ad attanagliare gli italiani. Per questo invitiamo i consumatori siciliani a evitare gli acquisti affrettati”.

