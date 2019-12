12 Dicembre 2019 11:54

Tragedia sull’Autostrada Messina-Palermo: morto 31 enne di Milazzo

Tragedia questa notte sull’Autostrada Messina-Palermo. Un musicista di 31 anni, Claudio Paci, ha perso la vita in un incidente stradale. L’impatto è avvenuto alle 6,15 in direzione Palermo, vicino a Spadafora. Il giovane stava tornando a casa a Milazzo, guidava la sua Dacia Logan, che si è schiantata contro il guard-rail. La dinamica del sinistro è ancora in corso di accertamento. Claudio Paci era un percussionista, batterista e musicoterapeuta, sposato da poco e cresciuto nel mondo dell’arte.

Valuta questo articolo