Il triste Natale di Reggio Calabria: montagne di spazzatura, ma il Sindaco insiste con questo balordo metodo di “differenziata” [FOTO]

25 Dicembre 2019 11:33

Reggio Calabria, emergenza rifiuti: situazione drammatica in città, è emergenza sanitaria e igienica. Il Sindaco chiamato a prendere decisioni urgenti

E’ un Natale molto triste a Reggio Calabria per l’emergenza rifiuti che attanaglia la città: la situazione si è drammaticamente aggravata nelle ultime ore, per la mancanza della raccolta dei mastelli da parte degli operatori e del contemporaneo aumento dei rifiuti per le festività natalizie. Le immagini nella gallery a corredo dell’articolo arrivano da Mosorrofa, frazione collinare della città dove (come a Pietrastorta e Terreti) ci sono ancora i cassonetti stradali. Evidentemente il Comune ha agito al contrario: nelle zone in cui la raccolta differenziata porta a porta poteva funzionare (piccole frazioni con pochi condomini e molte abitazioni singole), ha lasciato i cassonetti; nel centro cittadino e nelle zone popolate da condomini con numerosi appartamenti, ha imposto il porta a porta che evidentemente non può funzionare. Infatti in nessuna città del mondo funziona così. E a Reggio Calabria sta provocando un disastro senza precedenti. I cittadini, che pagano una TARI salatissima e si sentono offendere dal Sindaco che li ha etichettati come “lordazzi“, pur di smaltire la spazzatura in modo corretto, la mettono in macchina e vanno alla ricerca dei cassonetti quindi salgono a Mosorrofa, Pietrastorta, Terreti, che si trovano seppellite dai rifiuti di mezza città. Perchè è chiaro che le persone non possono tenere dentro casa (a proposito, come si permettono i gestori del sistema di raccolta a scrivere ufficialmente nei comunicati di “non esporre i mastelli“, cosa dovrebbe fare la gente?!?) ne’ ammassare montagne di rifiuti nel portone d’ingresso.

La situazione ha raggiunto livelli ai limiti della decenza umana. E questa “differenziata”, volutamente tra virgolette perchè il dubbio che finisca tutto indiscriminatamente in discarica è sempre più alto alla luce della tempistica della raccolta, non può andare avanti in questo modo.

Il Sindaco – che continua a coltivare l’ambizione di ricandidarsi alle elezioni comunali della primavera – è chiamato a una scelta importante: trovare una soluzione immediata, installando i cassonetti differenziati intelligenti in tutte le circoscrizioni, consentendo ai cittadini di differenziare davvero e di ottenere agevolazioni sulla TARI se differenziano di più, ma con la libertà di poter portare la spazzatura nei cassonetti in qualsiasi orario di qualsiasi giorno e soprattutto con la speranza di ritrovare la dignità di vivere in una città pulita e decorosa. Perchè qui, ormai, la gente si vergogna anche di invitare persone da fuori in una città che questi amministratori hanno trasformato in un’enorme pattumiera.

