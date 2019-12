Il presidente Caiata: “si parla solo di Reggina e Bari, perchè mai del Potenza?”

5 Dicembre 2019 20:00

Grande spettacolo nel Girone C di Serie C, nel frattempo il presidente del Potenza Caiata alza la voce

Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie C, una giornata molto importante in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione. Continua la marcia incredibile della Reggina che guida la classifica con merito e margine sulle dirette inseguitrici, Bari, Ternana, Monopoli e Potenza non hanno intenzione di mollare. La squadra di Mimmo Toscano è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Teramo, netto 0-3, le altre squadre hanno però risposto ed è rimasto tutto invariato. A livello nazionale le big sono Bari e Reggina, il presidente del Potenza non le manda a dire e ai microfoni di TuttoBari dichiara: “andiamo a giocare a Bari come siamo andati a giocare a Rende. La piazza e il pubblico sono solo variabili che ci devono dare ancora di più di quello che diamo abitualmente. Sono contento che i ragazzi possano godersi un palcoscenico importante come quello di domenica. Su tutti i giornali si parla sempre della prima e della quinta, noi siamo la cenerentola mai menzionata. Invece meritiamo l’attenzione mediatica ed è giusto che i giocatori si prendano la scena domenica”.

