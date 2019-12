Il ministro De Micheli in visita al Porto di Gioia Tauro e Reggio Calabria 

14 Dicembre 2019 12:38

Il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti in visita al porto di Gioia Tauro e a Reggio Calabria

“Il Ministro per le Infrastrutture e i trasporti Paola De Micheli martedì pomeriggio sarà in Calabria per ribadire l’attenzione e l’impegno del governo per le infrastrutture del Mezzogiorno, a cominciare dal porto di Gioia Tauro” . Lo annuncia il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano. “Infrastrutture e sviluppo saranno temi centrali della campagna elettorale del Partito democratico per le regionali di gennaio”. Dopo la visita al porto del ministro ci sarà un momento di confronto pubblico a Reggio Calabria, presso la sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria con inizio previsto alle 18,30. Protagonisti del dibattito, oltre al ministro De Micheli, saranno il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il coordinatore della Federazione provinciale di Reggio Calabria Giovanni Puccio, il commissario regionale del Partito Democratico Stefano Graziano, il candidato alla carica di governatore della regione Calabria Pippo Callipo.

Valuta questo articolo