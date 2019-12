Il “Green days tour” fa tappa a Capo d’Orlando con Totò Schillaci

19 Dicembre 2019 12:09

Testimonial della tappa di domani, da Messina a Palermo, sarà Totò Schillaci, indimenticabile protagonista delle “notti magiche” dei mondiali di calcio di Italia ’90

Si fermerà domani a Capo d’Orlando il “Green days tour”, iniziativa no profit organizzata dalla Associazione “Camera dei diritti e dei doveri” che si propone di sensibilizzare le coscienze alla tematica delle emissioni di Co2 (anidride carbonica) in atmosfera.

La manifestazione, a cui il Comune di Capo d’Orlando ha concesso il patrocinio giornaliero insieme ad altri 60 Comuni italiani, conta sulla partecipazione di tanti testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo e si propone di realizzare il “giro d’Italia in solitaria”, percorrendo oltre 5000 km in sella ad una city bike elettrica (U-Jet).

Il gruppo di “Green days tour”, guidato da Totò Schillaci, giungerà al Comune di Capo d’Orlando domani, venerdì 20 dicembre, intorno alle 13 dove incontrerà il Sindaco Franco Ingrillì.

