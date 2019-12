17 Dicembre 2019 23:16

Le Iene a Reggio Calabria: un’insegnante di sostegno non ha un buon rapporto con i vicini tra secchiate di pipì, spazzatura e feci

Tornano “Le Iene” nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Giulia Golia si è recato a Bagnara per una storia che ha dell’incredibile. Un’insegnante di sostegno non ha un “buon rapporto” con i vicini di quartiere tanto da lanciare loro pipì, spazzatura e feci accompagnati da insulti di ogni tipo. Il noto giornalista, dopo aver sentito i residenti, è andato a chiedere alla docente dei motivi di tali comportamenti, ricevendo in cambio offese ed ingiurie.

