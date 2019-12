Highlights Sicula Leonzio-Reggina 1-2: le immagini salienti del match e l’esplosione finale [VIDEO]

16 Dicembre 2019 11:18

Gli highlights di Sicula Leonzio-Reggina, le azioni salienti del successo amaranto a Lentini firmato Reginaldo a tempo scaduto

Undicesima vittoria di fila per la Reggina, che sbanca anche Lentini e fa esplodere i mille e più tifosi amaranto giunti al Sicula Trasporti Stadium. Non la partita più brillante della stagione, per la compagine di Toscano, che però ha la meglio degli avversari grazie ai singoli: Denis la pareggia ed offre a Reginaldo il pallone dell’1-2.

Di seguito, le azioni salienti della sfida tratte da Eleven Sports, l’emittente che trasmette le partite della Lega Pro. Gli highlights della gara con le tre reti e l’esplosione finale.

