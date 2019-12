Governo: Santanchè, ‘non sentiremo mancanza Fioramonti’

26 Dicembre 2019 16:12

Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “Fioramonti verrà ricordato per i suoi post violenti contro le Forze dell’Ordine e sessisti contro alcune donne, io ne so qualcosa. Non sentiremo la sua mancanza”. Lo scrive su Twitter Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d’Italia.

