Governo: Renzi, ‘Di Battista non capisce di politica, Iv spina l’ha attaccata’

1 Dicembre 2019 21:07

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Di Battista di politica a mio avviso ha sempre capito poco, il Guatemala non gli ha fatto fare meglio. Noi la spina al governo non l’abbiamo staccata, l’abbiamo attaccata”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di Non è l’arena su La7.

