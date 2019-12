Governo: Di Maio, ‘normali differenze di opinioni ma poi sintesi si trova’

6 Dicembre 2019 21:21

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Io penso che un governo che ha degli obiettivi ambiziosi è logico abbia anche delle differenze nelle opinioni, ma alla fine una sintesi si trova per il bene del Paese e per realizzare le leggi da fare”. Lo dice Luigi Di Maio in un’intervista al Tg1.

Valuta questo articolo