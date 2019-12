Governo: Conte ribadisce, ‘fattura congiunta non c’è mai stata’

3 Dicembre 2019 22:17

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “La fattura congiunta non c’è mai stata. Sono sempre state attività professionali distinte e il fatto che ci sia stato un collegio difensivo non significa che ci siano cointeressenza economica, ognuno valuta per la propria parte”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Le Iene.

