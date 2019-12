Governo: Conte ha incontrato il rappresentante speciale Onu per la Libia a P.Chigi

6 Dicembre 2019 20:08

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé. L’occasione ha permesso un approfondito scambio di valutazioni sulla escalation in corso e sulle prospettive di effettiva stabilizzazione della Libia. A fronte delle crescenti preoccupazioni per il deterioramento della situazione sul terreno, il Presidente del Consiglio ha ribadito il forte sostegno italiano al processo politico sotto egida ONU quale unica soluzione sostenibile, anche in vista della Conferenza di Berlino.

