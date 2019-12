17 Dicembre 2019 19:52

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Destra e sinistra sono un po’ superati come schematismo ideologico del Novecento. E’ chiaro che in questo contesto si è creata una polarizzazione tra la proposta delle forze di opposizione e quella delle forze di maggioranza”. Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì. Di là c’è la destra e di qua cosa c’è? “Chiamatelo come volete -risponde Conte- è un problema di classificazione? Centrosinistra? ma questo richiama a vecchie formule”.

