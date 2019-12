Governo: Conte, ‘con Alpa mai fatta una fattura insieme, avevamo conti separati’

3 Dicembre 2019 22:17

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Con il professor Alpa eravamo coinquilini, c’erano alcuni servizi in comune, c’era la segretaria in comune”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Le Iene. “Con Alpa non abbiamo mai fatta una fattura insieme, avevamo conti separati”, aggiunge il presidente del Consiglio.

