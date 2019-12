3 Dicembre 2019 21:56

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Ho controllato per il primo grado e non ho trovato la fattura. Invece trovato quello del secondo e del terzo grado”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Le Iene in merito alla fattura per il pagamento della parcella per un processo in cui il presidente del Consiglio e il professor Guido Alpa insieme difesero l’Autoriatà Garante per la Privacy. Lavoro per il quale, Conte ha spiegato vennero pagato con una fattura distinta da quella di Alpa.

