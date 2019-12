“Gli uomini-vento”: una poesia per il clochard Thomas

1 Dicembre 2019 16:28

Una poesia per Thomas: il clochard di Messina recentemente scomparso

Riceviamo e riportiamo di seguito i versi del poeta messinese Emanuele Cilenti dedicati a Thomas, clochard di Messina recentemente scomparso.

Gli uomini-vento

Camminano attorno a noi

annusiamo il loro odore

udiamo i loro passi

ma non li vediamo.

Sono come noi

solo un po più soli

più poveri

più tristi.

Sono uomini-vento

fantasmi-umani

che vivon tra vicoli di solitudine

e indifferenza.

Fatti della stessa sostanza

del vento

che udiamo, respiriamo

ma noi siam troppo impegnati

per vederli e aiutarli.

Siam solo squallide pietre

che rotolano

tra portali temporali

e pieghe di quotidianità

mentre ci avviciniamo a quel burrone

che ci custodirà tutti.

Loro invece sin

ali di farfalla

spiegheranno il volo

e voleranno festosi e danzanti

su verdi prati

nutriti dall’eternità.

Valuta questo articolo