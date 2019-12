Caos viabilità a Messina: la proposta del consigliere Gioveni

14 Dicembre 2019 13:17

Caos viabilità a Messina: il consigliere Gioveni chiede di prolungare il doppio senso di circolazione in via Cesare Battisti, dalla via Tommaso Cannizzaro fino alla via Garibaldi

“Prolungare il doppio senso di circolazione in via Cesare Battisti dalla via Tommaso Cannizzaro e fino all’incrocio con via Garibaldi per tutto il periodo di chiusura della via De Mille!”.

E’ questa la proposta di modifica viaria che il consigliere comunale Libero Gioveni e Presidente della Commissione Viabilità chiederà lunedì mattina al Dirigente del Dipartimento mobilità urbana Antonino Cardia nel corso della seduta della Commissione che lo stesso Gioveni ha convocato per attenzionare alcune problematiche di viabilità e di sicurezza nei grandi assi viari di viale Europa e viale Gazzi.

“Questi ultimi 10 giorni prima del Natale – spiega Gioveni – porteranno nelle strade del centro cittadino una miriade di autovetture per le ultime compere e inevitabilmente il caos viario produrrà inevitabili disagi e ingorghi.

Per tale motivo e considerata la chiusura della via Dei Mille – prosegue il consigliere – si rivelerebbe certamente di aiuto il provvedimento che consentirebbe ai veicoli che provengono dalla via Garibaldi e che devono indirizzarsi verso sud, di accedere alla via Cesare Battisti dall’attuale corsia preferenziale per gli autobus, così come già avviene nel tratto compreso fra la via Tommaso Cannizzaro e la rotatoria Zaera.

Auspico, pertanto – conclude Gioveni – che il Dipartimento possa dare parere favorevole a questa modifica viaria, peraltro provvisoria, che ritengo fondamentale per decongestionare il traffico che inevitabilmente si crea a causa della chiusura di una vera e propria valvola di sfogo viario come lo è, appunto, la via Dei Mille”.

