Messina, Giornata mondiale della disabilità: online uno spazio telematico per i diritti e l’integrazione

Il portale informadisabile, accessibile direttamente anche dal sito dell’Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino di Messina, è nato grazie all’associazione Carpe Diem, in collaborazione con l’associazione Ulisse

In occasione della ‘Giornata mondiale della disabilità’ che si svolgerà domani 3 dicembre, il presidente dell’associazione Carpe Diem Onlus insieme per l’Autismo, Pippo Calà, ricorda l’attivazione del portale informadisabile.it, uno spazio in Rete che vuole essere punto di riferimento per il mondo della disabilità, per conoscere i diritti dei soggetti disabili, le normative di settore, le attività organizzate e, da poco, vetrina e–commerce all’interno con la vendita diretta di ausili specifici, strumenti didattici e ludici e periferiche dedicate per l’accesso informatico e la comunicazione personale. Il portale, accessibile direttamente anche dal sito dell’Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino di Messina, è curato da professionisti del settore ed è nato in collaborazione con l’associazione Ulisse. Il sito è ideato e gestito da dal grafico Simone Martellini.

“La presenza in Rete è un’ulteriore appendice di sviluppo e fruizione del progetto ‘La stanza dei diritti’ ovvero lo sportello ‘fisico’ Informadisabili nato l’anno scorso al Policlinico di Messina” – spiega Calà – un progetto voluto fortemente dal professore Antonio Persico, ordinario di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza presso l’Università di Messina. Lo sportello – continua il presidente di Carpe diem – è una realtà importante per tutte quelle persone che affrontano il problema della disabilità o di un loro familiare. Una volta a settimana abbiamo attivato il servizio di consulenza con un avvocato dell’associazione, il quale fornisce consigli sui diritti delle persone disabili e eventuale assistenza legale. L’associazione collabora da tempo con l’associazione Ulisse che favorisce l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili attraverso progetti mirati”.

“La nostra partnership con Carpe Diem – commenta il presidente di Ulisse Carmelo Cutrufello – è motivo di grande orgoglio, per il valore della proposta e per l’utilità sociale che rappresenta. Questo si inserisce a pieno nella nostra mission associativa: Ulisse è a fianco del portale informadisabile.it all’interno del quale offriamo progetti di integrazione sociale e lavorativa per persone con disabilità e servizi di accompagnamento all’autoimprenditorialità per coloro che vogliono realizzare startup sociali”.

“La ricorrenza della ‘Giornata mondiale della disabilità’ è ancora una volta motivo per sensibilizzare e avvicinare tante persone a un mondo che ancora oggi è da conoscere in profondità, senza pregiudizi e ignoranza – spiega Pippo Calà – perché il vero limiti è nelle nostre menti. Quella è la vera disabilità. C’è una frase nella headline del nostro sito che sintetizza benissimo quello in cui crediamo: “Ricorda sempre che sei unico, esattamente come tutti gli altri”.

“La nostra prossima sfida sulla quale siamo già impegnati – concludono Calà e Cutrufello – è quella di rafforzare i servizi per le persone autistiche adulte. Si fa ancora molto poco. Puntiamo a progetti sperimentali di occupazione che vedranno coinvolti più enti della nostra provincia. Non è importante partire con grandi capitali, ma con la voglia di fare e quello che più conta è crerare rete, sinergie con tanta buona volontà di costruire”.

