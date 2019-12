Giorgio Panariello in tour nei teatri in Sicilia: tappa anche a Barcellona Pozzo di Gotto

20 Dicembre 2019 16:14

Giorgio Panariello torna a teatro con un nuovo spettacolo: tappa a Palermo, Catania e Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

Il 2020 sarà un anno speciale per Giorgio Panariello che compie 60 anni e festeggia i 20 anni di carriera dal grandissimo successo di “Torno sabato”! …E non poteva che scegliere il palco per celebrare questi importanti traguardi con un nuovo imperdibile tour che lo vedrà protagonista nei teatri italiani.

Sarà in Sicilia a maggio per tre esclusive date organizzate da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita: 15 maggio Palermo (Teatro Golden), 16 maggio Catania (Teatro Metropolitan), 18 maggio Barcellona Pozzo di Gotto (Teatro Mandanici – in collaborazione con Il Botteghino e GG Entertainment).

I biglietti per lo spettacolo (prodotto e organizzato da Friends & Partners) saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi venerdì 20 dicembre, su ticketone e dalle ore 11.00 di lunedì 30 dicembre nei punti vendita abituali.

Dopo aver conquistato le platee di tutta Italia accanto agli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, il comico toscano si prepara infatti a tornare con “La favola mia”, un one man show unico in pieno stile “Panariello”.

Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

