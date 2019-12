Il Giardino di Montalto chiuso e abbandonato: Puli-Amo Messina in Iª Commissione

23 Dicembre 2019 13:30

Puli-Amo Messina aveva avuto in affidamento l’area dall’Amministrazione Accorinti. Ad ottobre 2018 l’attuale Amministrazione De Luca aveva revocato l’atto di affidamento, sia per motivi di sicurezza sia per l’assenza di provvedimenti autorizzativi per eventi che -ha affermato l’assessore Musolino – l’associazione stava organizzando a pagamento

La Commissione con delega all’arredo urbano, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, stamani ha trattato la problematica della chiusura del giardino di Montalto, alla presenza dei rappresentanti dell’associazione “Puli-Amo Messina” e dell’assessore al contenzioso Dafne Musolino.

“L’associazione – ricorda Gioveni – aveva avuto in affidamento l’area dall’Amministrazione Accorinti, ma nel mese di ottobre 2018 l’attuale Amministrazione De Luca aveva revocato l’atto di affidamento, sia per motivi di sicurezza sia per l’assenza di provvedimenti autorizzativi rispetto a degli eventi che -ha affermato l’assessore Musolino – l’associazione stava organizzando a pagamento.Tuttavia, in atto – prosegue il Presidente – vi è anche un inizio di contenzioso fra la Curia e il Comune di Messina sulla titolarità dell’area, che si spera venga chiarito in sede di mediazione fra le parti.

La Commissione, quindi – conclude Gioveni – ritenendo prioritario riaprire alla città il panoramico giardino di Montalto, si è determinata di riaggiornare i lavori il prossimo 13 gennaio alla presenza stavolta dell’assessore all’arredo urbano Minutoli per capire, una volta chiarita la titolarità dell’area, come intende gestirla a beneficio della cittadinanza”.

