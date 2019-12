Tragedia a Genova: bimba di tre anni precipita dal 5° piano e muore

4 Dicembre 2019 17:55

Genova: incredibile tragedia dove una bimba di tre anni precipita dal quinto piano e muore

Tragedia a Genova dove una bimba di tre anni, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata dal quinto piano ed è morta. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

