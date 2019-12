5 Dicembre 2019 13:48

A Gambarie un importante appuntamento prima di Natale in vista della stagione invernale

Si svolgerà Domenica 15 dicembre 2019 alle ore 10:30 a Gambarie d’Aspromonte, la cerimonia di inaugurazione della pista artificiale in Geoski, del tapis roulant per il campo scuola e la pista di snoutubing. Dopo l’inaugurazione ci saranno ingressi gratuiti in pista, nel pomeriggio l’accensione dell’albero di Natale in piazza Mangeruca e a seguire degustazione di prodotti tipici e vin brulè. Disponibile anche un servizio navetta gratuito da piazza Mangeruca alla partenza dei nuovi impianti.

