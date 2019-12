La fortuna bacia ancora una volta Reggio Calabria: maxi vincita di 100 mila euro nel concorso di Natale del SuperEnalotto, il destino premia la beneficenza della ricevitoria Marcianò

23 Dicembre 2019 17:11

Reggio Calabria, la ricevitoria Marcianò protagonista ancora una volta di una straordinaria vincita

Grande successo anche quest’anno per l’evento benefico “Più doni più sorrisi” organizzato dalla ricevitoria Marcianò sita sul Corso Garibaldi n°248 a Reggio Calabria. La ricevitoria, per ringraziare tutti coloro i quali hanno portato un giochino e strappato un sorriso ai bimbi meno fortunati, ha regalato una schedina del SuperEnalotto per il concorso di Natale la cui estrazione è stata sabato 21 dicembre e oltre al montepremi c’è stata nache un’estrazione speciale di 100 premi da 100 mila ciascuno oltre ai 50 milioni in palio.

Uno di questi 100 premi da 100 mila euro è stato giocato proprio presso la ricevitoria che contenta è ancora protagonista di questa straordinaria vincita. Si mette quindi in pratica il motto della ricevitoria Marcianò “tu fai felice un bambino e noi facciamo felici te”.

