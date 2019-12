23 Dicembre 2019 17:49

Forte maltempo nello Stretto, aliscafi fermi da Reggio Calabria e da Villa San Giovanni

Il forte maltempo che ha colpito gran parte del litorale tirrenico della Calabria sta provocando diversi disagi nell’attraversamento dello Stretto di Messina. I mezzi veloci (aliscafi) da Reggio Calabria e da Villa San Giovanni sono fermi. A garantire il collegamento dalla e per la Sicilia ci sono le navi bidirezionali, in partenza ed in arrivo da Villa San Giovanni e da Reggio Calabria.

