Formule chimiche, castagnole e mortaretti: la telecronaca di Melito-Reggio Mediterranea è folle [VIDEO]

20 Dicembre 2019 22:14

Telecronaca assurda durante la partita Melito-Reggio Mediterranea, il video diventa virale sul web

Il campionato di Serie C si è fermato a causa dello sciopero imposto dal presidente Ghirelli ma adesso alcuni tifosi possono anche consolarsi con episodi divertenti che si verificano nei campi di calcio. Nel corso degli anni sono state tante le telecronache bizzarre che hanno fatto il giro del web ma quella che si è verificata durante la partita Melito-Reggio Mediterranea ha superato veramente ogni limite. Il video in breve tempo ha fatto il giro del web, nel dettaglio il telecronista ha accompagnato la telecronaca con citazioni e formule chimica, si parla anche di mortaretti, in tema considerando l’arrivo del Capodanno. In basso l’esilarante video con la telecronaca.

Valuta questo articolo