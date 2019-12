Finanziamento per gli ex percettori di mobilità in deroga, Caulonia prima in graduatoria

16 Dicembre 2019 13:48

Finanziamento degli ex percettori di mobilità in deroga, Caulonia prima in graduatoria. Belcastro: “alle provocazioni rispondiamo con i fatti”

Lo scorso 4 dicembre è stata pubblicata dal Dipartimento Lavoro della Regione Calabria la graduatoria degli Enti ammessi al finanziamento dei percorsi di tirocinio per gli ex percettori di mobilità in deroga. Il Comune di Caulonia è stato ammesso risultando al primo posto in graduatoria. Il progetto trasmesso è stato ritenuto valido e, pertanto, finanziato per un importo di 180 mila euro darà la possibilità di garantire la prosecuzione del percorso lavorativo per 30 giovani disoccupati ex mobilità in deroga per un altro anno. “Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per reperire le unità lavorative – ha affermato il sindaco Caterina Belcastro – Alle futili e sterili provocazioni rispondiamo con i fatti”.

