8 Dicembre, Festa dell’Immacolata: le IMMAGINI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

7 Dicembre 2019 16:59

Buona Festa dell’Immacolata! Ecco le immagini da condividere su Facebook e WhatsApp l’8 dicembre

L’8 Dicembre è una data considerata importante per i cristiani e questo giorno è convenzionalmente visto come l’inizio delle feste natalizie. Infatti, durante la Festa dell‘Immacolata in tutte le case viene allestito l’Albero di Natale ed il presepe.

Cosa si celebra l’8 dicembre?

La Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Si tratta di un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, in base alla quale la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.

A corredo dell’articolo le immagini per gli auguri su Facebook e WhatsApp a coloro che si chiamano Immacolata o Concetta.

Valuta questo articolo