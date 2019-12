“Favoleggiando”: al Policlinico di Messina la rassegna teatrale per grandi e piccini, tra fiabe e giochi

10 Dicembre 2019 10:09

La Rassegna al Policlinico di Messina prenderà il via domani e ha lo scopo di intrattenere e regalare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria

L’Azienda Ospedaliera di Messina ” G. Martino” organizza da domani, “Favoleggiando – Rassegna teatrale, per grandi e piccini tra fiabe e giochi” dedicata al Reparto di Pediatria NI.

Gli eventi organizzati in collaborazione con l’Associazione D’aRteventi, saranno non solo occasione di aggregazione per i pazienti e familiari, ma anche momento di incontro per tutto il personale dei reparti coinvolti.

La Rassegna voluta fortemente dal Direttore Generale dell’A.O.U. “G.Martino”, Giuseppe Laganga Senzio, è incentrata sulle fiabe, attraverso le diverse discipline, la recitazione, il canto e la danza prendendo spunto dai classici e dai cartoni animati di Walt Disney, sarà una carrellata di momenti di svago e di gioco e si inserisce a pieno nell’ambito del processo di umanizzazione portato avanti dal Policlinico a sottolineare l’attenzione e la vicinanza dell’Azienda Ospedaliera verso il disagio vissuto dai piccoli pazienti durante il periodo del ricovero.

La manifestazione ha lo scopo di intrattenere e regalare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria insieme ai loro genitori e parenti.

La Rassegna si articolerà in vari momenti e abbraccerà le due settimane di dicembre che precedono l’arrivo del Natale, verrà realizzata nei giorni 9 – 10 – 11 – 12 – 16 e 19 Dicembre, prevedendo un intrattenimento pomeridiano dalle ore 17.00, realizzato con Fiabe recitate, cantate e ballate e momenti di giocoleria.

La Rassegna si concluderà il 19 con la Fiaba “Il Natale di Martin” con la partecipazione di tutti gli artisti della manifestazione, attori, ballerini e cantanti e al termine dell’esibizione, ci sarà la consegna di doni per tutti i bimbi ricoverati.

Il Programma

9 dicembre ore 11.00

Momenti di giocoleria e attrazioni per presentare la Rassegna

10 dicembre ore 17.00

Studio Musical e Studio Danza di Mariangela Bonanno, realizzeranno “Musical Fantasy” una performance, di canto e danza, che verrà realizzata passando per i reparti di NI.

11 dicembre, ore 17.00

Coro “Note Colorate” diretto dal Maestro Giovanni Mundo eseguirà una performance di canto e recitazione eseguendo alcuni temi musicali di celebri cartoni animati e musiche per i ragazzi con un presentatore d’eccezione. La performance sarà realizzata passando per i reparti di NI.

dal 12 dicembre ore 17.00 una fiaba per reparto

Accademia Sarabanda “Il Gatto con gli stivali” da C. Perrault – adattamento e regia Gianni Fortunato Pisani

16 dicembre, ore 17.00 due repliche

Accademia Sarabanda – “Biancaneve e i sette nani” ‎dei fratelli Grimm – adattamento e regia Gianni Fortunato Pisani

19 dicembre, ore 17.00

Accademia Sarabanda – “Il Natale di Martin” da L. Tolstoj con la partecipazione della Studio Musical e di Studio Danza di Mariangela Bonanno e del Coro “Note colorate”- adattamento e regia Gianni Fortunato Pisani – Consegna dei doni per i bambini ricoverati.

La Rassegna è incentrata sulle fiabe, attraverso le diverse discipline, la recitazione, il canto e la danza prendendo spunto dai classici e dai cartoni animati di Walt Disney.

L’ingresso sarà aperto a tutti, grandi e piccini, non solo per i piccoli pazienti ma anche per i parenti.

Valuta questo articolo