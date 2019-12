Messina, blitz contro i falò di Capodanno: sequestri a Villaggio Aldisio, Bordonaro e Fondo Fucile

29 Dicembre 2019 11:02

Gli Agenti della Polizia Municipale hanno rimosso,con la collaborazione di MessinaServizi, oltre 200 metri cubi di materiale vario, legname ma anche materassi, serrande, serbatoi di plastica, che erano stati accatastati a Villaggio Aldisio, Bordonaro e Fondo Fucile

Eseguita nella notte una importante ed imponente attività di bonifica per la rimozione delle cataste di legno e di materiale vario che erano pronte per essere incendiate nella notte di San Silvestro.

Gli Agenti della Polizia Municipale di Messina, sezione specialistica, guidati dal Comandante Vicario Commissario Giovanni Giardina, coordinati dall’Assessore Musolino e con il diretto controllo del Sindaco, hanno rimosso con la collaborazione di MessinaServizi, oltre 200 metri cubi di materiale vario, legname ma anche materassi, serrande, serbatoi di plastica, che erano stati accatastati a Villaggio Aldisio, Bordonaro e Fondo Fucile. Tutto questo materiale sarebbe stato dato alle fiamme, causando un gravissimo pericolo per la popolazione e un altrettanto grave inquinamento ambientale. L’attività di bonifica è avvenuta sotto la costante ripresa video da parte del personale operante al fine di scoraggiare ogni reazione e resistenza da parte dei soggetti che avevano realizzato queste discariche a cielo aperto e rendere possibili eventuali identificazioni in caso di resistenze o aggressioni agli agenti operanti. Si sono registrati momenti di tensione, che grazie alla professionalità del personale operante e del Commissario Giardina sono stati risolti senza ulteriori strascichi.

