Reggio Calabria, Falcomatà: “il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Rosarno non deve chiudere”

6 Dicembre 2019 15:53

Reggio Calabria: Giuseppe Falcomatà ha trasmesso in queste ore una missiva al Ministro dell’Interno chiedendo che venga rivista la decisione dell’Amministrazione Centrale dei Vigili del Fuoco di cancellare il distaccamento della cittadina della piana di Gioia Tauro

“Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Rosarno non deve chiudere. Attendiamo risposta dal Ministro dell’Interno, eliminare quel presidio sarebbe un errore imperdonabile”. Il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha trasmesso in queste ore una missiva al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese chiedendo che venga rivista la decisione dell’Amministrazione Centrale dei Vigili del Fuoco di cancellare il distaccamento della cittadina della piana di Gioia Tauro. “Tutti siamo consapevoli dell’importanza di un presidio del genere su un territorio complesso come quello di Rosarno – ha spiegato il sindaco – non solo per gli aspetti logistici legati alla sicurezza dei cittadini, ma anche per un fatto di percezione. Sono convinto infatti che la squadra Stato debba concentrare i suoi sforzi proprio sui territorio maggiormente a rischio, rinforzando i presidi di legalità e sicurezza”. “Sono certo che il Ministero valuterà con attenzione la problematica sollevata dalle sigle sindacali che da lungo tempo ormai sottolineano il valore strategico di quel Distaccamento – ha concluso il sindaco – in quel circondario esistono infatti diverse aree ad alta densità abitativa, oltre che una serie di agglomerati industriali a servizio del porto di Gioia Tauro. Chiudere il Distaccamento dei Vigili del Fuoco sarebbe un errore imperdonabile”.

