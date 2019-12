Ex Reggina, Puggioni e Alessandro Lucarelli diventano ds: per il portiere anche un premio della Figc

17 Dicembre 2019 22:02

I due ex Reggina Christian Puggioni e Alessandro Lucarelli sono diventati direttori sportivi. Per il portiere anche un premio della Figc

Christian Puggioni e Alessandro Lucarelli, due ex Reggina, tra coloro che hanno ultimato il percorso a Coverciano per diventare direttori sportivi. Un iter iniziato lo scorso 16 settembre con oltre 144 ore di lezione e relatori illustri. Tanti gli ex calciatori diventati ds. Tra questi Antonio Cassano, Sergio Pellissier e Nicola Pozzi. Per l’estremo difensore della Vis Pesaro anche una menzione speciale e un premio da parte della Figc, una borsa di studio. Questo il comunicato: “tra i neodiplomati, la commissione d’esame ha segnalato inoltre la prova finale fatta registrare dall’ex portiere di Benevento e Sampdoria – e attualmente nell’organigramma della Vis Pesaro -, Christian Puggioni, che si è diplomato ottenendo il punteggio massimo, 110 su 110“.

