Ex Ilva: Landini, ‘azienda strategica per Paese, utile presenza Stato’**

9 Dicembre 2019 18:17

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Questa cosa noi la sosteniamo da prima ancora che Conte fosse presidente. E’ un po’ che diciamo che Ilva è un’azienda strategica per il nostro paese e per questa ragione da tempo sosteniamo che è utile che ci sia anche la presenza dello Stato nelle forme e nei modi che il governo deciderà”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine del vertice a palazzo Chigi con il governo sul rinnovo del contratto del pubblico impiego. “Per noi è importante che per noi vuol dire da un lato garantirci che gli investimenti soprattutto in innovazione e ambientalizzazione siano realizzati e allo stesso tempo perché quella è un’attività strategica per il futuro dell’industria del nostro paese”, ha aggiunto.

