Esplorazioni spaziali e intelligenza artificiale: iniziativa con Roberto Furfaro a Reggio Calabria

7 Dicembre 2019 14:36

Roberto Furfaro, ingegnere Aerospaziale, alla rassegna Calabria D’Autore, domenica 15 dicembre a Reggio

Un gradito ritorno, quello dell’amico di Incontriamoci Sempre e di Pino Strati, Roberto Furfaro, Ingegnere Aerospaziale, alla rassegna Calabria D’Autore, domenica 15 dicembre alle ore 18,30. L’Ing. Furfaro è professore di Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali e Direttore dello Space Systems Engineering Laboratory dell’Università dell’Arizona, il Centro con cui la NASA collabora per realizzare i progetti più importanti e complessi. Esplorazioni spaziali e intelligenza artificiale sarà il tema che tratterà lo Scienziato Roberto Furfaro per la platea della Sala Museo “Il Ferroviere” della stazione FS di S.Caterina, a Reggio Calabria. Ricco il parterre accanto al nostro Roberto, condurranno la serata il Prof. Daniele Castrizio, Marco Mauro e Marco Strati. Durante la serata, in suo onore, si alternerà il maestro Pasticciere Angelo Musolino che, per l’occasione ed in vista delle festività natalizie, spiegherà come si prepara il Panettone Artigianale a lievito naturale. Sarà un finale ricco di sorprese, con lo scambio di auguri collettivo e col Gelato spaziale, che il maestro gelatiere Davide De Stefano ci farà degustare. Sicuramente sarà una grande festa per accogliere un Calabrese illustre che ci onora per le sua grande professionalità scientifica e per il suo impegno.

