L’esodo dei tifosi della Reggina a Lentini: sfida alla Sicula Leonzio ma anche al Messina, i cori amaranto sul traghetto [FOTO e VIDEO]

15 Dicembre 2019

Trasferta per i tifosi della Reggina in Sicilia, a Lentini. La sfida è quella contro la Sicula Leonzio, ma allo sbarco sono iniziati gli sfottò ai messinesi

Trasferta in Sicilia per la Reggina e per i tifosi amaranto. Saranno oltre 1000 i supporters a Lentini per la gara contro la Sicula Leonzio. La società ha messo a disposizione una nave per tutti gli esodati. La gara avrà inizio alle 17, 45 ma la sfida è già iniziata sulla nave. I tifosi sono carichi e allo sbarco hanno intonato cori di sfottò contro i messinesi, vista l’eterna rivalità tra le due squadre dello Stretto. La Reggina proverà a portare a casa l’undicesima vittoria consecutiva, le premesse ci sono tutte e l’aiuto di questi meravigliosi tifosi sarà certamente una spinta in pi. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO.

