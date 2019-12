Esce oggi “Suono Positivo” il primo album del cantante reggino Nicholas Mauro

17 Dicembre 2019 11:15

Esce oggi “Suono Positivo” il primo album del cantante Nicholas Mauro, un giovane reggino capace di trasmettere emozioni diverse da quelle che siamo abituati a sentire. L’album è disponibile in tutti gli Store Online. Ricordiamo Nicholas per canzoni sentimentali e particolarmente intime come “Con te l’immenso”. Qui invece vediamo un’altra faccia della giovane promessa: quella del cantante capace di cavalcare l’onda sonora ed emotiva, facendo balla anche solamente la mente. Come dice Nicholas in un intervista dove parla dell’album «ogni canzone dell’album è una vibrazione dell’emozioni che stranamente arrivano con suoni particolari e poco melodici. La musica per me è un mezzo efficace per trasmettere positività e vita. Nient’altro, se non positività e vita». Una positività e una libertà pronta ad esplodere: le otto canzoni dell’EP sono create per seguire un filo logico come in un film con la sua trama. Il disco è stato pubblicato dopo l’uscita del singolo “Suono Positivo” su Youtube, l’estratto che racchiude in modo efficace quella che è l’anima dell’album con suoni orientali e latini che si fondono con la modernità di suoni particolari.

La tracklist di Suono Positivo: il nuovo album di Nicholas

Suono Positivo si compone di 7 brani (più uno: la ripresa di Suono Positivo). Per il lavoro di ogni brano, Nicholas si è avvalso di uno dei producer emergenti più accreditati nel panorama musicale calabrese, Andrea Riccio in arte “Krutz”, insieme sono arrivati a comporre i diversi brani dando loro particolarità e leggerezza, inoltre, ogni traccia è stata registrata all’interno del loro studio “Black Flag Empire”. Diverse sono le figure di rilievo che compaiono all’interno dell’album anche oltre oceano che Nicholas ha scelto in maniera efficace, Greed, Francesca Presto, DOC e Status631 promessa del rap americano residente in Canada.

La tracklist di Suono Positivo:

Suono Positivo

Siamo come temporale

Astronauta

Mr. Worldwide (ft. Krutz)

Respiro (ft. Francesca Presto, Greed)

Profumo

Libero (ft. Status631, DOC)

#SP Ripresa

Intanto Nicholas si prepara a nuove esperienze nazionali che lo vedranno all’opera con concerti e interviste in TV e Radio.

