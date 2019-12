Eruzione Stromboli: Premio Speciale Orione per i Vigili del Fuoco eroi [FOTO]

6 Dicembre 2019 17:16

Conferito il Premio Speciale Orione 2019 ed un attestato di Benemerenza ai componenti della Squadra Operativa del Distaccamento di Lipari del Comando VVF di Messina

Il 5 dicembre 2019, presso la prestigiosa Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina, è stato consegnato un prestigioso riconoscimento, il Premio Speciale Orione 2019 ed un attestato di Benemerenza ai componenti della Squadra Operativa del Distaccamento di Lipari del Comando VVF di Messina (Capo Squadra Antonio Pandolfino e i vigili Massimo Siligato, Lorenzo Basile, Mario Favoloro, Giacomo Lo Surdo, Maurizio Mandarano, Basilio Mirto, Maurizio Moretto, Flavio Quadara e Masino Spanò) “per essere intervenuti in data 3 luglio 2019 presso l’isola di Stromboli per il recupero e il salvataggio di due escursionisti interessati dall’esplosione del vulcano, incuranti dei vasti incendi che si erano originati in seguito all’evento che tanto scalpore ha avuto nei mass media di tutto il mondo. Gli stessi provvedevano al recupero del corpo senza vita di Imbesi Massimo accompagnando l’altro escursionista in luogo sicuro”.

L’altissimo senso del dovere esercitato nell’espletamento delle delicate ed importanti operazioni del servizio tecnico urgente ha riscosso apprezzamento da parte della popolazione locale, delle Istituzioni, delle altre forze di Polizia e dell’opinione pubblica.

Tali motivazioni sono in perfetta sintonia con le finalità per le quali è stato istituito il Premio, fortemente voluto dall’ Accademia Peloritana dei Pericolanti, presieduta dal Magnifico Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea.

Il Premio “Orione” 2019, evento giunto ormai alla decima edizione, è stato organizzato, anche quest’anno, dall’Associazione Culturale “Messinaweb.eu”, fondata e diretta dal Presidente Rosario Fodale, dal Kiwanis Club di Messina e Milazzo. La cerimonia per la consegna del Premio, iniziata alle 17,00, è stata presentata dall’Avv. Patrizia Causarano e dalla D.ssa Silvana Foti.

Il Premio Speciale Orione viene assegnato ogni anno specificamente alle Forze Armate e di Polizia che si siano particolarmente distinte in operazioni di rilievo sociale.

La denominazione del premio è da ricondurre al mitico fondatore della Città di Messina: ‘Orione’.

Valuta questo articolo