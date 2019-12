Messina: Liberty Lines e Ospedale Papardo insieme per garantire le prestazioni sanitarie nelle Isole Eolie

13 Dicembre 2019 14:55

Dopo gli accordi convenzionali con l’Asp di Messina e l’accordo stipulato tra l’Ospedale Papardo e Liberty Lines anche i medici dell’Azienda Ospedaliera Papardo potranno recarsi a condizioni vantaggiose alle Isole Eolie per svolgere il servizio di guardia cardiologica

L’Azienda Ospedaliera Papardo ha predisposto la partnership con la compagnia di navigazione veloce “Liberty Lines” per sostenere i medici cardiologi del Papardo nel loro servizio di guardia di cardiologia presso L’Ospedale di Lipari. Dopo gli accordi convenzionali con l’Asp e l’accordo stipulato tra l’Ospedale Papardo e Liberty Lines anche i medici dell’Azienda Ospedaliera Papardo potranno recarsi a condizioni vantaggiose alle Isole Eolie per svolgere il servizio di guardia cardiologica. L’accordo fa parte di una strategia condivisa tra l’azienda Liberty Lines e la direzione dell’A.O. Papardo che mette al centro la qualità del servizio, la sua efficienza e i tempi di spostamento del personale medico. La compagnia Liberty Lines nella persona dell’amministratore delegato dott. Alessandro Forino e del Direttore Commerciale Nunzio Formica, si è infatti impegnata in una agevolazione ulteriore che riguarda il pagamento della tratta scontata del 50%.

“Siamo soddisfatti di questa ritrovata sintonia con le Isole Eolie grazie alla partnership con Liberty Lines – dichiara il Direttore Generale Mario Paino – che permetterà collegamenti più rapidi e a migliori condizioni al nostro personale medico in trasferta sulle Eolie.”

Il Comune di Lipari ha inoltre acconsentito a non far pagare al personale medico, la tassa di sbarco e di soggiorno.

