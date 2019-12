Elezioni Regionali Calabria, ecco il primo sondaggio: Centro/Destra al 45% anche senza candidato, Callipo sotto il 30%, il grillino Aiello al 12% [DATI]

12 Dicembre 2019 18:01

Elezioni Regionali Calabria, ecco il primo sondaggio: il nome del candidato alla presidenza della regione ancora non c’è ma il Centro/Destra è comunque in largo vantaggio, i dati

Elezioni Regionali Calabria- Il Centro/Destra ancora ufficialmente non ha il candidato presidente, anche se è probabile che sia la coordinatrice regionale di Forza Italia, Jole Santelli, ma in Calabria l’area che fa riferimento a Salvini, Meloni e Berlusconi è in largo vantaggio rispetto agli avversari. E’ quanto emerge dalla rilevazione realizzata da Noto Sondaggi per Porta a Porta in onda questa sera. Un candidato qualsiasi del Centro/Destra si attesta tra 43-47% nelle intenzioni di voto, mentre Pippo Callipo sostenuto dal Partito Democratico si ferma tra il 26% ed il 30%. Francesco Aiello, docente dell’Unical e candidato del Movimento 5 Stelle, è dato tra il 10% e il 14%, quindi al di sopra della soglia di sbarramento fissata all’8%. Non pervenuto, invece, il Centro/Sinistra di Mario Oliverio che sembra in netta difficoltà rispetto agli altri poli. In sostanza, il Centro/Destra, almeno secondo il sondaggio, ha la vittoria in pugno: è chiaro ci sarà un’intera campagna elettorale e sarà fondamentale la composizione delle liste ma ha un vantaggio da sfruttare enorme.

