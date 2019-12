Elezioni Regionali Calabria, domani la presentazione ufficiale di Jole Santelli

22 Dicembre 2019 14:41

Elezioni Regionali Calabria: la candidata del Centro/Destra, Jole Santelli, dà appuntamento a Feroleto antico per la presentazione ufficiale

Sarà domani la presentazione ufficiale Jole Santelli, candidata del Centro/Destra alla presidenza della Regione Calabria alle ore 11, al T Hotel di Feroleto Antico. L’ex vice sindaco di Cosenza incontrerà i giornalisti, dinnanzi ai quali farà il punto sull’alleanza dei partiti e delle liste che la sosterranno.

Elezioni regionali Calabria, l’appello di Santelli a Nucera: “insieme nel percorso di rinascita calabrese”

“L’idea di Giovanni Nucera è della Calabria che vogliamo di dare impulso nuovo alla regione è anche l’idea nostra. Siamo convergenti sia sull’analisi delle cause che hanno portato la Calabria nell’asfissia sia sulla necessità di rimedi che siano strutturali. Siamo certi di poter camminare insieme a la Calabria che vogliamo per costruire un’altra idea di regione”. E’ quanto afferma Jole Santelli, candidata del Centro/Destra alle regionali in Calabria.

Valuta questo articolo