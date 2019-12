Elezioni Regionali Calabria: i Liberaldemocratici presenti alla competizione elettorale

28 Dicembre 2019 16:53

Palmieri: “Parte dalla Calabria la sfida dei Liberaldemocratici Italiani”

“Per i Liberaldemocratici Italiani è finito il paradosso dell’autoesclusione dalla vita politica, senza se e senza ma, hanno condiviso il progetto-politico amministrativo del centrodestra a sostegno del candidato Presidente On. Jole Santelli, con la presenza di propri candidati nelle liste della Casa delle Libertà”– a dirlo è il coordinatore regionale Ciro Giovanni Palmieri, che prosegue: “Promessa mantenuta per tutti gli amici liberali calabresi e tutta quella grande area moderata che non si sente più rappresentata e che vogliono riprendere forza e voce e dire la loro sull’agenda politica regionale. Parte dalla Calabria la sfida dei Liberaldemocratici Italiani“.

Valuta questo articolo