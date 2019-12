Elezioni regionali Calabria, il centro/destra verso la fumata bianca per la candidatura di Jole Santelli

12 Dicembre 2019 18:23

Secondo fonti di FI dovrebbe essere confermata la corsa della coordinatrice regionale Jole Santelli

I leader del centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, dovrebbero sentirsi domani per ‘chiudere’ sulla candidatura alla presidenza della Regione Calabria, in vista delle elezioni del 26 gennaio. Secondo fonti di FI, dovrebbe essere confermata la corsa della coordinatrice regionale, Jole Santelli. Il nome di Santelli, che si e’ dimessa da vice sindaco di Cosenza, e’ emerso dopo il ‘niet’ leghista alle candidature di Mario Occhiuto, prima, e del fratello Roberto poi. A questo punto, il timore e’ che i due fratelli possano uscire dal partito – o quantomeno minacciare di farlo – e candidarsi autonomamente. La candidatura dovra’ comunque essere presentata, per termine di legge, entro il 26 dicembre, a 60 giorni dal voto (quindi il 23, considerate le festivita’ natalizie).

