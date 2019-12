Elezioni Gran Bretagna, trionfo dei Tories. Johnson: “il 31 gennaio fuori dall’Unione Europea” [FOTO]

13 Dicembre 2019 11:00

Elezioni Gran Bretagna, i conservatori del premier Boris Johnson in netto vantaggio con 364 seggi contro i 202 del Labour

Le elezioni in Gran Bretagna consegnano a Boris Johnson e ai Tory un’ampia maggioranza a Westminster: “il 31 gennaio saremo fuori dall’Unione Europea”. La sterlina vola sui mercati valutari nel cambio con il dollaro e l’euro dopo: la valuta inglese passa di mano a 1,3446 sul dollaro (+2,1%) e a 0,8303 sull’euro (+1,8%). La moneta unica è scambiata invece in avvio di giornata senza sensibili variazioni sul dollaro. I conservatori del premier Johnson in netto vantaggio con 364 seggi contro i 202 del Labour.

