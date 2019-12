Elezioni: si vota in Gran Bretagna. Sfida sulla Brexit

12 Dicembre 2019 11:05

Elezioni in corso in Gran Bretagna. Il voto di oggi è fondamentale per la Brexit

Elezioni in corso in Gran Bretagna: i seggi sono aperti dalle 7:00 ora locale (le 08:00 in Italia) in 650 collegi elettorali tra Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord ed i sudditi della Regina potranno votare fino alle 22:00 locali. Il voto di oggi è fondamentale per la Brexit.

