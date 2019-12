E.Romagna: Zingaretti, ‘se si perde governo cade? Allora dura perché Stefano vince’

10 Dicembre 2019 20:58

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Se perdiamo in Emilia il governo cade? Allora il governo continua per tanto perchè gli emiliano-romagnoli voteranno per il loro presidente. Stefano vince”. Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7.

