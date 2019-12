È morto Gerlando Micciché, padre del presidente Ars e colonna portante del Banco di Sicilia

20 Dicembre 2019 13:54

Sicilia, è morto Gerlando Micciché: padre del presidente Ars Gianfranco

Si è spento a 98 anni Gerlando Micciché, padre del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco ed ex direttore del Banco di Sicilia: guidò la sede di Palermo come vicedirettore generale e dal 1986 fino al 1991 è stato presidente della Banca del Sud con sede a Messina. I funerali si terranno sabato 21 dicembre alle ore 12 nella chiesa di Sant’Espedito a Palermo.

Musumeci: “Scompare una delle figure più rappresentative della Palermo del secondo Novecento”

“Con Gerlando Miccichè scompare una delle figure più rappresentative della Palermo del secondo Novecento. Dirigente lungimirante e scrupoloso, di assoluta integrità morale, apprezzato per il suo equilibrio e la sua spiccata sensibilità culturale. In questo momento di dolore sono vicino ai figli del direttore Miccichè e in particolare all’amico presidente Gianfranco Miccichè“- ha commentato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Lombardo: “La Sicilia perde protagonista del mondo bancario”

“Esprimo massima vicinanza e sentite condoglianze al presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè e ai suoi cari per la scomparsa del padre, Gerlando. La Sicilia perde un protagonista del mondo bancario siciliano distintosi per autorevolezza ed integrità”, lo dichiara l’ex presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo.

Calderone (FI): “Uomo di straordinarie virtù, vicini alla famiglia”

“A nome del Gruppo Parlamentare di Forza Italia al Parlamento Siciliano, facciamo le più sentite condoglianze al nostro Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana ed a tutta la famiglia Micciché, a seguito della scomparsa di Gerlando, uomo di straordinarie virtù, tra le quali la dedizione al lavoro e l’affetto dei propri cari. Ci stringiamo al dolore dei familiari”. Così in una nota il Capogruppo d Forza Italia all’ARS, on. Tommaso Calderone.

Cordoglio del gruppo M5S Ars per la scomparsa di Gerlando Miccichè

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars esprime cordoglio per la scomparsa di Gerlando Miccichè, padre del presidente dell’assemblea Regionale Siciliana Gianfranco. “Al presidente dell’Assemblea – dice il capogruppo Francesco Cappello – giunga il nostro abbraccio e la nostra vicinanza”.

